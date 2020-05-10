Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
kapalı
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV POLİTİKA LOJİSTİK OTOVİTRİN SAĞLIK TEKNOLOJİ TURİZM
BİST
97845
ALTIN
390.035
DOLAR
7.0929
STERLİN
8.8214
EURO
7.6935

Bursa'da 16 yaşındaki çocuk, bağ evinde tartıştığı adamı öldürdü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 16 yaşındaki bir çocuk, bağ evinde tartıştığı adamı bıçaklayarak öldürdü.

Bursa'da 16 yaşındaki çocuk, bağ evinde tartıştığı adamı öldürdü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 16 yaşındaki bir çocuk, bağ evinde tartıştığı adamı bıçaklayarak öldürdü.

10 Mayıs 2020 Pazar 22:49
2010 Okunma
Bursa'da 16 yaşındaki çocuk, bağ evinde tartıştığı adamı öldürdü

Alınan bilgiler göre olay, dün gece Deydinler Mahallesi'nde bulunan bir bağ evinde meydana geldi. Kendisine ait bağ evine iftara giden Güven Akyil isimli şahıstan bir süre sonra haber alamayan kızı, bağ evine geldi. Talihsiz adamın kızı babasını kanlar içerisinde yerde hareketsiz bir şekilde bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler şahsın bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti. Olay yerine gelen cumhuriyet savcısı incelemede bulundu. Şahsın cansız bedeni daha sonra İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayın ardından çalışmalarını yoğunlaştıran jandarma ekipleri, ölen şahsın en son 16 yaşındaki İ.B. ile olduğunu belirledi. Bunun üzerine İ.B. düzenlenen operasyonla evinde gözaltına alındı. Zanlının ifadesinde Güven Akyil ile aralarında çıkan tartışma neticesinde bir anlık sinirle şahsı bıçaklayarak öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kaynana gelinini defalarca bıçakladı
Kaynana gelinini defalarca bıçakladı
Bir ilde daha giriş çıkışlara kısıtlama getirildi
Bir ilde daha giriş çıkışlara kısıtlama getirildi
Korona da neymiş... Salgına rağmen nargile partisine polis baskını
Korona da neymiş... Salgına rağmen nargile partisine polis baskını
Diyarbakır'da HDP il binası önünde gergin anlar
Diyarbakır'da HDP il binası önünde gergin anlar
Ambulansla uyuşturucu sevkıyatını jandarmanın dikkati bozdu
Ambulansla uyuşturucu sevkıyatını jandarmanın dikkati bozdu
İstanbul'dan Diyarbakır'a ambulansla uzanan uyuşturucu sevkiyatını jandarmanın dikkati bozdu
İstanbul'dan Diyarbakır'a ambulansla uzanan uyuşturucu sevkiyatını jandarmanın dikkati bozdu
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), korona virüs sürecinde mevzuata aykırı fatura düzenlediği tespit edilen İGDAŞ ile ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Doğalgaz abonesi vatandaşlar ise faturaların yüksek yazıldığı gerekçesiyle tepki gösterdi
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), korona virüs sürecinde mevzuata aykırı fatura düzenlediği tespit edilen İGDAŞ ile ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Doğalgaz abonesi vatandaşlar ise faturaların yüksek yazıldığı gerekçesiyle tepki gösterdi
Oruç tuttuğu gün alkolmetre yüzünden ehliyetinden oldu
Oruç tuttuğu gün alkolmetre yüzünden ehliyetinden oldu
Mehmetçik, çocukların yüzünü güldürmeye devam ediyor
Mehmetçik, çocukların yüzünü güldürmeye devam ediyor
Yarış yapan 2 otomobil 30 koyunu telef etti
Yarış yapan 2 otomobil 30 koyunu telef etti
FETÖ'cü doktorlar hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı
FETÖ'cü doktorlar hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı
İçişleri Bakanlığı: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükseldi
İçişleri Bakanlığı: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükseldi
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğenine tahliye
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğenine tahliye
Önce silahla vurulan sonra araçta yakılarak öldürülen kişinin katil zanlısı suçunu itiraf etti
Önce silahla vurulan sonra araçta yakılarak öldürülen kişinin katil zanlısı suçunu itiraf etti
Okula telefon getiren öğrenciye atılan tokat pahalıya mal oldu
Okula telefon getiren öğrenciye atılan tokat pahalıya mal oldu
Trafikte sopalı saldırıya uğrayan kadınlar konuştu: 'Kadına şiddetin durmasını istiyoruz'
Trafikte sopalı saldırıya uğrayan kadınlar konuştu: 'Kadına şiddetin durmasını istiyoruz'
Yalova'da kumarhaneye dönüştürülen eve şok baskın
Yalova'da kumarhaneye dönüştürülen eve şok baskın
Antalya'da FETÖ/PDY operasyonlarında 3 gözaltı
Antalya'da FETÖ/PDY operasyonlarında 3 gözaltı
İçişleri Bakanlığı açıkladı! Yurt içindeki terörist mevcudu ilk kez 500'ün altına düşürüldü
İçişleri Bakanlığı açıkladı! Yurt içindeki terörist mevcudu ilk kez 500'ün altına düşürüldü
Tokat'ta kaybolan kadından 4 gündür haber alınamıyor
Tokat'ta kaybolan kadından 4 gündür haber alınamıyor

banner371

banner363

banner372

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim