Bursa Büyükşehir Belediyespor yeni sezon hazırlıklarına başladı

Bursa Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı, 2022-2023 sezonu AXA Sigorta Efeler Ligi hazırlıklarının startını verdi.

AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Büyükşehir Belediyespor Kulübü, 2022-2023 voleybol sezonu öncesinde ilk antrenmanını gerçekleştirdi. İlk olarak sağlık kontrollerinden geçen, ardından yeni sezonun startını veren Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, ilk antrenmanını Büyükşehir Belediyesi Fethiye Spor Kompleksi’nde yaptı. Milli Takımlar’da olan ve izinli oyuncuların dışında sezona günde çift antrenmanla başlayan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, 2022-2023 sezonunda Bursa’yı AXA Sigorta Efeler Ligi’nde başarıyla temsil edebilmek için kolları sıvadı.

Başantrenör Cemal Bora Şensoy’la yola devam eden, iç transferde Gökhan Gökgöz, Dmitrii Bahov, Murilo Radke, Uğur Güneş ve Berk Dilmenler ile sözleşme yenileyen, kadrosuna ise Emre Batur, Metin Toy, Caner Ergül, Burak Çevik, Fatih Cihan, Erenhan Can, Emre Berat Fırat, Halil Dolaşık ve Halit Kurtuluş’u katan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, gerçekleştireceği antrenmanlar ve oynayacağı maçlarla sezona hazır hale gelecek. Milli Takımlar’da bulunan Gökhan Gökgöz ve Metin Toy’un daha sonra çalışmalara katılacağı Bursa Büyükşehir Belediyespor’da Başantrenör Cemal Bora Şensoy AXA Sigorta Efeler Ligi’nde Bursa’yı başarılı bir şekilde temsil etmeye çalışacaklarını belirterek “Voleybolseverlere keyifli maçlar izlettirmek istiyoruz. Kaliteli ve uyumlu bir kadro oluşturduk. Güzel bir sezon geçireceğimize inanıyorum. Yeni sezonun hem Bursa Büyükşehir Belediyespor’a hem de tüm takımlara hayırlı olmasını diliyor, sakatlıksız bir sezon temenni ediyorum” diye konuştu.