Bursa Büyükşehir Belediyesi’ni yasa boğan ölüm

Bursa Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanı Murat Uşun (52) kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti.

2 çocuk babası Murat Uşun Bademli’deki evinde kalp krizi sonucu fenalaştı. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden şehir plancısı Murat Uşun’un cenazesi Cumhuriyet Savcısı tarafından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

Uşun’un cenazesi bugün ikindi namazının ardından Beşevler Konak Camii’nden kaldırılacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş Uşun’un vefatı sebebiyle yayınladığı taziye mesajandı, "Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanı’mız Murat Uşun’un vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Vefatı ile derinden üzüldüğümüz çalışma arkadaşımıza Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabırlar diliyorum. Mekânı cennet, makamı ali olsun" ifadelerini kullandı.