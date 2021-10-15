banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Kandilli'den çok önemli uyarı!
Kandilli'den çok önemli uyarı!
Haaland gol şov!
Haaland gol şov!
Taksi için kanun taslağı: Plaka elden ele geçmeyecek
Taksi için kanun taslağı: Plaka elden ele geçmeyecek
Motorin ve benzine zam
Motorin ve benzine zam

Bursa Adliyesindeki zabıt katibi 20 gündür kayıp

Bursa Adliyesi’nde 7 yıldır zabıt katibi olarak çalışan Aysen Binici’den (38) 20 gündür haber alınamıyor.

Asayiş 15.10.2021, 13:52
Bursa Adliyesindeki zabıt katibi 20 gündür kayıp

Bursa Adliyesi’nde 7 yıldır zabıt katibi olarak çalışan Aysen Binici’den (38) 20 gündür haber alınamıyor.

Bursa Adliyesi’nde 7 yıl önce göreve başlayan, icra müdürlüğü biriminde zabıt katibi olarak çalışan Aysen Binici, 20 gün önce 1 haftalığına yıllık izne ayrıldı. Yıldırım ilçesi Karamazak Mahallesi’ndeki evinde tek yaşayan Binici’ye cep telefonu ile ulaşamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Polis, Binici’yi bulmak için çalışma başlattı.

Mersin’den Bursa’ya gelen Ayşen Binici’nin kardeşi Aytaç Binici, ablasının hayatından endişe duyduğunu söyledi. Polis nezaretinde evinin kapısını açıp içeriye girdiklerini, evinde her şeyin yerli yerinde olduğunu, şüpheli bir durumun bulunmadığını belirten Binici "Adliyede yetkililer ile arkadaşlarıyla görüştüm, bir problemin olmadığını söylediler. Bir süredir morali bozuktu. Yıllık izne ayrıldıktan sonra cep telefonundan kendisine ulaşamadım. Hayatından endişe duyuyoruz. Görenlerin en yakın emniyet güçlerine veya 0530 974 33 47 nolu telefona haber vermelerini istiyorum" diye konuştu.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Cádiz 8 7
16. Celta de Vigo 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1