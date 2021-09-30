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"Burnuma yumruk yiyince bıçakladım"

Bursa’da şiddet uyguladığını ileri sürdüğü sevgilisini bıçaklayan kadın N.A. tutuklandı. İfadesinde "Aniden burnuma yumruk yiyince bıçakladım" dedi.

Asayiş 30.09.2021, 14:49
"Burnuma yumruk yiyince bıçakladım"

Bursa’da şiddet uyguladığını ileri sürdüğü sevgilisini bıçaklayan kadın N.A. tutuklandı. İfadesinde "Aniden burnuma yumruk yiyince bıçakladım" dedi.

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde, birlikte yaşadığı erkek arkadaşı K.D.’yi (43) bıçaklayarak, ağır yaralayan N.A. (35), mahkemece tutuklandı. N.A.’nın ifadesinde, "Bana yumruk attı. Korkutmak için bıçağı aldım. Üzerime gelince istemeden yaraladım" dediği öğrenildi.

Olay, dün sabah, Osmangazi ilçesi Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi 207’nci Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, K.D., birlikte yaşadığı kadın arkadaşı N.A.’nın eve geç gelmesine sinirlenip darp etmeye başladı. Kaçmaya çalışan N.A. Kadın Destek Uygulaması (KADES) butonuna basarak, polisten yardım istedi. Mutfaktan bıçak alan N.A. erkek arkadaşı K.D.’yi vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaraladı. KADES ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, N.A.’yı gözaltına alırken, ilk müdahalesi olay yerinde yapılan K.D. ise kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı. K.D.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

"Ben kendimi korudum istemeden oldu"

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen N.A.’nın ifadesinde, "Beni kıskanıyordu. Geç geldiğim için beni darp etmek istedi. Bir anda anlamadım. Yumruk atınca burnum kanadı. Kendimi korumak için mutfaktan ekmek bıçağını aldım. Üzerime gelince bıçakladım. İstemeden oldu. Çok üzgünüm" dediği öğrenildi.

N.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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