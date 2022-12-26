Burkina Faso’da yolcu otobüsü mayına çarptı: 10 ölü, 5 ölü

Burkina Faso’da yolcu otobüsünün mayına çarpması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Burkina Faso’nun doğusundaki Fada N’Gourma şehrinden Nijer yakınlarındaki sınır kasabası Kantchari’ye giden yolcu otobüsü mayına çarptı. Hükümet tarafından yapılan açıklamada, kazanın dün meydana geldiği ve 10 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı ifade edildi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.