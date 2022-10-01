Burkina Faso’da protestocular Fransız Büyükelçiliğine saldırdı
Burkina Faso’nun başkenti Vagadugu’da darbe yanlısı göstericiler Fransız Büyükelçiliğine saldırdı.
Burkina Faso’nun başkenti Vagadugu’da darbe yanlısı göstericiler Fransız Büyükelçiliğine saldırdı.
Burkina Faso’da devrik lider Yarbay Paul-Henri Sandaogo Damiba’nın Fransız askeri üssüne sığındığı iddialarının ardından darbe yanlısı göstericiler, başkent Vagadugu’daki Fransız Büyükelçiliğine saldırdı. Protestocular Fransa karşıtı sloganlar atarak elçilik binasının giriş kısmını ateşe verdi. Darbeci askerlerin, Damiba’nın Fransız askeri üssüne sığındığını söylemesinin ardından Fransız Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, "Burkina Faso’da meydana gelen olaylara karıştığını resmen reddediyoruz. Paul Henri Sandaogo Damiba, Fransız askeri üssüne sığınmadı" denildi.
Burkina Faso’da ordu, dün yönetime el koyduğunu açıklayarak, Devlet Başkanı Paul Henri Damiba’nın görevden alındığı, anayasanın askıya alındığını, hükümetin ve parlamentonun feshedildiğini duyurmuştu.