Burkina Faso’da darbe! Ordu yönetime el koydu...

Burkina Faso’da ordu, hükümeti feshettiğini ve yönetime el koyduğunu duyurdu.

Burkina Faso’nun başkenti Ouagadougou’da dün itibarıyla askeri kamplarda duyulan silah seslerinin bugün de başkanlık sarayı çevresinde duyuldu.

Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Roch Marc Christian Kabore'nin askerler tarafından alıkonulduğu belirtildi.

Akşam saatlerinde ise ordu, hükümeti feshettiğini ve yönetime el koyduğunu duyurdu.