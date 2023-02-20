Burkina Faso’da askerler pusuya düştü: 51 ölü

Burkina Faso ordusu tarafından yapılan açıklamada, teröristler tarafından askerlerin pusuya düşürülmesi sonucu 51 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Burkina Faso’da terör saldırıları sürüyor. Ordu tarafından yapılan açıklamada, Burkina Faso’nun Mali ile sınırında Sahel bölgesinde yer alan Oudalan eyaletinde geçtiğimiz cuma günü askerlerin teröristler tarafından pusuya düşürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, saldırıda 51 askerin hayatını kaybettiği aktarılarak, düzenlenen hava saldırısı ile yaklaşık 160 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi. Saldırının hangi örgüt tarafından düzenlediğine dair açıklama yapılmadı.