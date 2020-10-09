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Burhaniye’de park halindeki otomobil yandı
YANAN ARAÇ
Asayiş 09.10.2020, 11:39
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Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, bir AVM’nin oto parkında alev alan araç, itfaiye tarafından söndürüldü.
Olay, Hürriyet Mahallesi Karınca caddesindeki bir alış veriş merkezinde meydana geldi. AVM’nin oto parkındaki 34 CCY 774 plakalı araçtan dumanların çıktığını gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Burhaniye İtfaiye Amirliği ekipleri, araç yangınını söndürdü. Aracın fazla hasar görmediği öğrenildi.
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