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Burhaniye’de motosikletle otomobil çarpıştı: 2 yaralı
BURHANİYE İLÇESİNDE, MOTOSİKLETLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA İKİ KİŞİ YARALANDI.
Asayiş 08.09.2020, 16:06
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Burhaniye ilçesinde, motosikletle otomobilin çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, öğlen saatlerinde M.Ö.’nün (18) kullandığı plakası tespit edilemeyen motosiklet Ali Çetinkaya Caddesi’nde ilerlerken, Saip Hoca Bulvarından gelen H.B.’nin kullandığı 10 KU 770 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza sırasında, motosiklet sürücüsü M.Ö. ve arkasında bulunan arkadaşı K.G. (19) yola savruldu. Yaralananlar acı içinde kıvranırken kaza yerine gelen bir ambulans M.Ö.’yü aldı. K.G. ise bir süre daha ambulans bekledi. Polis, kaza yerinde önlem alırken, yaralılar Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
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