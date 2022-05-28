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Burhaniye terminal kavşağında kaza: 3 yaralı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde meydana gelen kazada, biri hafif 3 kişi yaralandı.

Asayiş 28.05.2022, 12:30
Burhaniye terminal kavşağında kaza: 3 yaralı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde meydana gelen kazada, biri hafif 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Geriş Mahallesi İzmir-Çanakkale Yolu Üzeri Terminal Kavşağı’nda meydana geldi. 16 JFU 75 plakalı araç ile 17 AE 584 plakalı tır karıştığı kazada, araçta bulunan T.K. ve Z.K. isimli kişiler ile tır şoförü H.D. ise hafif şekilde yaralandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahale ettiği kazada, yaralılar 112 ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra hastanede tedavi altına alındılar.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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