banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Muazzez Ersoy'dan TRT'ye sitem! Artık burama geldi...
Muazzez Ersoy'dan TRT'ye sitem! Artık burama geldi...
Afganistan Maliye Bakanı ülkeyi terk etti
Afganistan Maliye Bakanı ülkeyi terk etti
Artık salgın aşı olmayanların salgını
Artık salgın aşı olmayanların salgını
CHP'liler için ''bunları asmak şart'' diyen isim görevden alındı
CHP'liler için ''bunları asmak şart'' diyen isim görevden alındı

Burdur’un Bucak ilçesinde orman yangını başladı

Burdur’un Bucak ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler söndürme çalışmasına başladı.

Asayiş 11.08.2021, 13:43
Burdur’un Bucak ilçesinde orman yangını başladı

Burdur’un Bucak ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler söndürme çalışmasına başladı.

Bucak Çobanpınarı - Pamucak köyleri arası Sarıdere mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına Burdur Belediyesi, Karamanlı ve diğer ilçelerden itfaiye ekipleri müdahale etmek üzere yola çıktı. Elsazı, Beşkonak, Dutalan, Kargı, Karacaören, Çamlık köylerindeki vatandaşlar da yangını söndürmek için yangın bölgesine gitti. Yangının büyümemesi içinde havadan yangın helikopteri yanan bölgede çalışma başlattı.
Yorumlar (0)
28°
açık