Burdur’daki zimmet soruşturmasında 5 şüpheli daha gözaltına alındı

Burdur’un Tefenni ilçesinde Mal Müdürlüğü’nde zimmetlerine para geçirdikleri gerekçesiyle açılan soruşturma çerçevesinde 9 gözaltı ve 2 tutuklamanın ardından 5 şüpheli daha gözaltına alındı.

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 27 Aralık 2022’de başlatılan soruşturma çerçevesinde ilçede görev yaptıkları okullarda kamuyu zarara uğrattıkları iddiasıyla 5 öğretmen hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Düzenlenen operasyonda bir okulun müdürü ve müdür yardımcısı, halk eğitim müdürü ve müdür yardımcısı ile bir öğretmen gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Burdur’un Tefenni ilçesindeki Mal Müdürlüğünde kamuyu zarara uğrattıkları ve zimmetlerine para geçirdikleri gerekçesiyle 9 şüpheli gözaltına alınmış, zanlılardan 2’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.