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Burdur’daki feci kazada bir aile yok oldu

Burdur’da 2’si çocuk 5 kişinin ölümüne neden olan kamyon, traktör ve otomobilin karıştığı trafik kazasında 4 kişilik bir aile yok oldu.

Asayiş 24.10.2021, 13:00
Burdur’daki feci kazada bir aile yok oldu

Burdur’da 2’si çocuk 5 kişinin ölümüne neden olan kamyon, traktör ve otomobilin karıştığı trafik kazasında 4 kişilik bir aile yok oldu.

Kaza, dün Yeşilova ilçesine bağlı Harmanlı köyü girişinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Yeşilova’dan Burdur istikametine giden Yusuf A. (58) yönetimindeki 15 NU 680 plakalı traktöre takılı römorka aynı yönde giden Ahmet A. (48) yönetimindeki 20 H 3338 plakalı kamyon arkadan çarptı. Kamyon, traktör römorkuna vurduktan sonra karşı yönden gelen Şenol Özalp (54) yönetimdeki 15 LH 660 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Feci kazada otomobilde bulunan sürücü Şenol Özalp, aynı otomobilde yolcu olarak bulunan Günaydın Cirit Baş (47) ve 6 yaşındaki oğlu Mehmet Emir Baş olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı araç içerisinde bulunan baba Bayram Baş (49) ve kızı Yağmur Baş (7) ile traktör sürücüsü Yusuf A. yaralandı. Otomobilin sürücüsü Şenol Özalp’in, Bayırbaşı köyünde imamlık yaptığı öğrenildi.

Baba ve kızı hastanede yaşamını yitirdi

Yaralılar ambulansla kaldırıldıkları Burdur Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, ağır yaralanan Yağmur Baş Antalya Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yağmur Baş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, yine ağır yaralı olarak Burdur Devlet hastanesine kaldırılan küçük kızın babası Bayram Baş da hastanede hayatını kaybetti.

Yakınları gözyaşını tutamadı

Kazada yaralanıp Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi sevk edilen ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan 7 yaşındaki Yağmur Baş’ın cenazesi, bugün yakınları tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu Morgundan alındı. Cenaze alınacağı sırada yakınları gözyaşlarını tutamadı. Baba, anne ve 2 çocuğunun Burdur’un Yeşilova ilçesi Harmanlı köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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