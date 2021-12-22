Burdur’da zehir tacirlerine operasyon: 21 gözaltı

Burdur’da zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında 21 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri kent genelinde zehir tacirlerine yönelik operasyonlar gerçekleştirdi. Operasyonlar kapsamında 21 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda; 40,60 gram kannabinoid, 58,16 gram esrar, 7,64 gram eroin, 20,00 gram skunk, 8,18 gram metamfetamin, 2,20 gram kokain, 19 adet kullanımı kontrole tabi hap, hassas terazi ve uyuşturucu kullanımına yarayan aparatlar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1’i tutuklanırken, 2’si adli kontrol şartı ile 2’si savcılıktan, 16 şahıs ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.