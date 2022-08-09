Burdur’da yüksek hesap kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

Burdur’un Bucak ilçesinde bir restoranda yüksek hesap yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kestel köyündeki bir restoranda müşteri B.A.K. (39), E.K. (29) ve A.Ç. (34) ile işletme sahipleri arasında iddiaya göre yüksek fiyat nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Büyüyen olay üzerine işletme sahiplerinden bir kişi av tüfeğiyle 3 müşteriye ateş açtı. Müşterilerden B.A.K., E.K. ve A.Ç. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, E.K.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Hayati tehlikeleri bulunan B.A.K. ve A.Ç. Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İşletme sahipleri A.İ., T.Y. ve Ş.Y., jandarma tarafından gözaltına alındı. İfade işlemlerinin ardından şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.