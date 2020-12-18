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Burdur’da Trafik Ekipleri Dronla denetim yaptı
Burdur’da İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri Cumhuriyet Caddesi’nde dron destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.
Asayiş 18.12.2020, 16:24
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Burdur’da İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri Cumhuriyet Caddesi’nde dron destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde trafiğin yoğun olduğu caddelerde dronla yaptıkları denetimleri artırdı.
Havadan trafik ihlali yapıp yapmadıkları belirlenen sürücüler yerdeki ekipler tarafından durdurularak işlem yapıldı. Uygulanan dron destekli trafik denetiminde sürücülere, Kırmızı Işık Kuralına Uymamak, Seyir Halinde Cep Telefonu Kullanmak, Emniyet Kemeri Bulundurmamak veya Kullanmamak ve Yayalara Geçiş Hakkı Tanımama kurallarından cezai işlem uygulandı.Denetimlerin Burdur genelinde süreceği öğrenildi.
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