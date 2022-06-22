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Burdur’da tarlaya uçan otomobil alev aldı: 1 ölü

Burdur’da otomobilin yoldan çıkıp takla atması sebebiyle meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralanırken, araçta bulunan 2 yaşındaki bebek yaşamını yitirdi.

Asayiş 22.06.2022, 15:53 22.06.2022, 16:35
Burdur’da tarlaya uçan otomobil alev aldı: 1 ölü

Kaza, Çavdır ilçesi yakınlarında dün gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Görkem Tüzün (24) idaresindeki 15 TA 600 plakalı otomobil, yoldan çıkarak takla atarak tarlaya uçtu. Sürücü Tüzün ile otomobildeki Elçin Gökçe Özbilek (23) ve Mustafa Özbilek (25) çifti, Hüseyin Erdoğan (29) ve Ersan Konaç (23) yaralanırken, Elçin Gökçe ve Mustafa Özbilek çiftinin çocukları Yılmaz Özbilek (2) olay yerinde hayatını kaybetti. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralıların otomobilden çıkarılmasından kısa bir süre sonra araçtaki LPG tankının patlayarak alev alması ile çıkan yangın, Söğüt Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü. Araçtan çıkarılan yaralılar en yakın hastanelere sevk edilirken, kazada hayatını kaybeden 2 yaşındaki çocuğun cenazesi Çavdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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