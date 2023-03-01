Burdur’da tarım makinesi üreten fabrikada yangın

Burdur Organize Sanayi Bölgesi’nde tarım makineleri üreten fabrikada çıkan yangında dumandan etkilenen 5 işçiden 1’i hastaneye kaldırıldı.

Yangın, akşam saatlerinde Burdur Organize Sanayi Sitesi’nde Milli Egemenlik Caddesi üzerinde tarım makineleri üretilen bir fabrikada çıktı. Edinilen bilgiye göre, fabrikanın hammadde bölümünden dumanların çıktığını gören işçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangında dumandan etkilenen 5 işçiden 1’i ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırılırken, 4 işçiye ise ambulansta oksijen verildi. Polis ekipleri ise çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Vardiyadaki işçiler güvenli bir alana alınırken, fabrika sahasında bulunan tırlar dışarı çıkarıldı. İtfaiyenin yoğun uğraşları sonucu söndürülen yangının ardından soğutma çalışmalarına başlandı. Dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılan işçinin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.