Burdur’da sel felaketi...Köy kahvesi ve evler sular altında kaldı, 40’a yakın hayvan telef oldu

İlk belirlemelere göre can kaybının olmadığı köyde, itfaiye ekiplerince ve köylü vatandaşlar el birliğiyle selde kurtarabildiklerini aldılar. Diğer taraftan Yeşildere Köyü’nde yaşayan ve olaya tanık olan Nazmi Uzun(50) selden sonra köydeki durumu anlatırken, köyün Gıgılı ve Çam Deresi mevkilerinden gelen selin maddi hasara yol açtığını aktardı. Kuvvetli yağmur ve doludan köyde yaklaşık 40 hayvanın telef olduğunu anlatan Uzun, köydeki ahırlarda da yıkılmaların olduğunu söyledi.

Köydeki birçok evde ve bahçelerinde büyük maddi hasarın olduğu gözlemlenirken, köy kahvehanesine de gelen selin kahvehane içinden akıp gittiği anlar cep telefonuyla kaydedildi. Sel nedeniyle köyün bazı yolları da yerinden söküldüğü gözlenirken cep telefonu kameralarıyla olay anını çeken vatandaşların paylaşımları da meydana gelen selin kuvvetini gözler önüne seriyor.