Burdur’da şehirlerarası yollar 3 saat sonra trafiğe açıldı

Burdur’da kar yağışının ardından ulaşıma kapanan Burdur-Antalya ve Burdur-Isparta karayolu 3 saat sonra tekrar ulaşıma açıldı.

Burdur’da etkili olan kar yağışı kentte ulaşımı olumsuz etkiledi. Burdur-Antalya ve Burdur-Isparta karayolu 3 saat ulaşıma kapandı. Ekiplerin yoğun uğraşlarının ardından Burdur - Antalya ve Burdur - Isparta karayolları ulaşıma tekrardan açıldı.