Burdur’da sahte para operasyonuna 1 tutuklama

Konya’da sahte para olayına karışan 2 şüpheli Burdur’da yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1’i tutuklanırken, diğeri adli kontrolle serbest bırakıldı.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Konya’da sahte para olayına karıştığı değerlendirilen bir aracı kentte giriş noktasında durdurdu. Ekipler araç ve şahıslar üzerinde yaptıkları aramada, 4 adet 200 Euro olmak üzere toplamda sahte olduğu değerlendirilen 800 Euro, 3 adet 50 Euro olmak üzere toplamda sahte olduğu değerlendirilen 150 Euro, 19 bin 230 TL ele geçirildi. Gözaltına alınan A.Ö. ve Y.A. ’Parada sahtecilik’ suçundan adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.Ö. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, Y.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.