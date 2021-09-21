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Burdur’da Roma dönemine ait sikke ve insan figürlü heykel ele geçirildi

Burdur’da yapılan yol kontrolünde poşet içerisinde Roma dönemine ait olduğu tespit edilen 30 adet sikke, 2 adet insan figürlü obje ele geçirildi.

Asayiş 21.09.2021, 21:41
Burdur’da Roma dönemine ait sikke ve insan figürlü heykel ele geçirildi

Burdur’da yapılan yol kontrolünde poşet içerisinde Roma dönemine ait olduğu tespit edilen 30 adet sikke, 2 adet insan figürlü obje ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Isparta-Ağlasun Karayolu üzerinde yapılan kontrol ve takip sonucunda H.B. ve F.Ç. isimli şahısların üzerlerinde arama yapıldı. Aramada, poşet içerisinde Roma dönemine ait olduğu tespit edilen 30 adet sikke, 2 adet insan figürlü obje ele geçirildi.

Eserler Burdur Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, H.B. ve F.Ç. alınan ifadelerini müteakip serbest bırakıldı.

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