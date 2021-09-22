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Burdur’da Roma Dönemi’ne ait 793 parça tarihi eser ele geçirildi

Burdur’da jandarma tarafından yapılan operasyonda Roma Dönemi’ne ait olduğu tespit edilen çok sayıda sikke ile obje, yüzük ve mühür ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Asayiş 22.09.2021, 16:04
Burdur’da Roma Dönemi’ne ait 793 parça tarihi eser ele geçirildi

Burdur’da jandarma tarafından yapılan operasyonda Roma Dönemi’ne ait olduğu tespit edilen çok sayıda sikke ile obje, yüzük ve mühür ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından R.A., H.Ç. ve T.K. isimli şahısların elinde bulunan tarihi eserleri satacağı bilgisi alındı. Jandarma ekipleri elde edilen bilgiler doğrultusunda şüphelilerin bulunduğu aracı Çeltikçi ilçesi sınırları içerisinde D-650 karayolu üzerinde durdurdu. Araç içinde ve R.A., H.Ç. ve T.K. isimli şüpheli şahısların üzerinde yapılan arama sonucunda, Roma Dönemi’ne ait olduğu tespit edilen 697 adet sikke, 55 adet obje, 8 adet mühür ve 33 adet yüzük olmak üzere toplam 793 adet tarihi eser ele geçirildi.

Tarihi eserler Burdur Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, ifadelerinden sonra adliyeye sevk edilen R.A., H.Ç. ve T.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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