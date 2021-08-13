banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Ordu ve Rize'de de sel
Ordu ve Rize'de de sel
Beşiktaş lige galibiyetle başladı
Beşiktaş lige galibiyetle başladı
RTÜK, gündüz kuşağı programlarını kaldırmaya hazırlanıyor!
RTÜK, gündüz kuşağı programlarını kaldırmaya hazırlanıyor!
Karadeniz için flaş uyarı: 5 ilde şiddetli yağış!
Karadeniz için flaş uyarı: 5 ilde şiddetli yağış!

Burdur’da otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 6 yaralı

Burdur-Fethiye karayolunda otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Asayiş 13.08.2021, 20:54
Burdur’da otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 6 yaralı

Burdur-Fethiye karayolunda otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Burdur-Fethiye karayolu Karaçal köyü yakınlarında meydana geldi. 06 FP 6906 plakalı otomobiliyle seyir halinde bulunan Nihal Y., Karaçal köyü yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybederek aracı şarampole devrildi. Kazayı gören diğer araç şoförleri, 112 ekiplerine haber verdi. Olay yerine polis, sağlık ve Burdur İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Nihal Y. ile araçta bulunan Cemal Y., Efsa Y., Ali Y., Şakire Y. ve Ali Y., Sıddıka Fırat (88), yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sıddıka Fırat, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.
Yorumlar (0)
28°
açık