banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Fenerbahçe'den Emre Belözoğlu kararı
Fenerbahçe'den Emre Belözoğlu kararı
Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Yapılandırılmış açılma geliyor
Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Yapılandırılmış açılma geliyor
Bitcoin ile tıraş yapmaya başladı
Bitcoin ile tıraş yapmaya başladı
Sedat Peker'den 7. video!
Sedat Peker'den 7. video!

Burdur’da otomobil iş makinesine çarptı: 2 yaralı

Bucak ilçesinde otomobilin iş makinesine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Asayiş 23.05.2021, 12:51
Burdur’da otomobil iş makinesine çarptı: 2 yaralı

Bucak ilçesinde otomobilin iş makinesine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Bucak Eski Hastane mevkiinde trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü belirlenemeyen 07 CPZ 11 plakalı otomobil, çimento tankerli iş makinesine çarptı. Kazada her iki araçta bulunan sürücüler yaralandı. Olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bucak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yorumlar (0)
21°
açık