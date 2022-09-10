Burdur’da orman yangını

Burdur’un Bucak ilçesinde çıkan orman yangını, orman işçileri ve itfaiye ekiplerinin 2 saatlik mücadelesinin ardından kontrol altına alındı.

Yangın, Kestel köyünde saat 13.30 sularında meydana geldi. Köyün çöplüğünde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Durumu fark eden vatandaşlar 112 Acil Merkezini aradı. İhbar üzerine yangın bölgesine çok sayıda orman işçisi, belediye itfaiye ekipleri ve arazöz yönlendirildi. Yangına 2 helikopter, 2 uçak, 8 arazöz, 3 yer ekibi, 3 su ikmal aracı, Bucak Belediyesi, Çeltikçi Belediyesi ve Kızılkaya Belediyesi itfaiye ekipleri olmak üzere toplam 168 personel ile müdahale edildi. Yangın yaklaşık 2 saatlik müdahale sonrasında kontrol altına alındı.