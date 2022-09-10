Son Dakika
Burdur’da orman yangını
Burdur’un Bucak ilçesinde çıkan orman yangını, orman işçileri ve itfaiye ekiplerinin 2 saatlik mücadelesinin ardından kontrol altına alındı.
Asayiş 10.09.2022, 17:07
Burdur’un Bucak ilçesinde çıkan orman yangını, orman işçileri ve itfaiye ekiplerinin 2 saatlik mücadelesinin ardından kontrol altına alındı.
Yangın, Kestel köyünde saat 13.30 sularında meydana geldi. Köyün çöplüğünde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Durumu fark eden vatandaşlar 112 Acil Merkezini aradı. İhbar üzerine yangın bölgesine çok sayıda orman işçisi, belediye itfaiye ekipleri ve arazöz yönlendirildi. Yangına 2 helikopter, 2 uçak, 8 arazöz, 3 yer ekibi, 3 su ikmal aracı, Bucak Belediyesi, Çeltikçi Belediyesi ve Kızılkaya Belediyesi itfaiye ekipleri olmak üzere toplam 168 personel ile müdahale edildi. Yangın yaklaşık 2 saatlik müdahale sonrasında kontrol altına alındı.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|5
|13
|2. Konyaspor
|5
|11
|3. Fenerbahçe
|5
|10
|4. Başakşehir
|4
|10
|5. Gaziantep FK
|5
|10
|6. Adana Demirspor
|5
|10
|7. Galatasaray
|5
|10
|8. Trabzonspor
|5
|10
|9. Alanyaspor
|6
|8
|10. Kayserispor
|5
|6
|11. Antalyaspor
|5
|6
|12. Giresunspor
|5
|6
|13. Kasımpaşa
|5
|6
|14. Karagümrük
|4
|4
|15. Sivasspor
|5
|3
|16. İstanbulspor
|4
|3
|17. Hatayspor
|4
|1
|18. Ümraniye
|5
|1
|19. Ankaragücü
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|4
|10
|2. Boluspor
|5
|10
|3. Bandırmaspor
|3
|9
|4. Keçiörengücü
|4
|7
|5. Pendikspor
|4
|7
|6. Eyüpspor
|4
|7
|7. Sakaryaspor
|4
|6
|8. Manisa Futbol Kulübü
|3
|6
|9. Rizespor
|3
|5
|10. Samsunspor
|4
|5
|11. Gençlerbirliği
|4
|5
|12. Göztepe
|5
|5
|13. Adanaspor
|4
|4
|14. Tuzlaspor
|4
|4
|15. Erzurumspor
|4
|3
|16. Altınordu
|3
|2
|17. Denizlispor
|4
|1
|18. Altay
|4
|1
|19. Ö.K Yeni Malatya
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
|6
|10
|7. Liverpool
|6
|9
|8. Brentford
|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|12
|2. Barcelona
|4
|10
|3. Villarreal
|4
|10
|4. Real Betis
|4
|9
|5. Osasuna
|4
|9
|6. Athletic Bilbao
|4
|7
|7. Atletico Madrid
|4
|7
|8. Celta Vigo
|4
|7
|9. Girona
|5
|7
|10. Real Sociedad
|4
|7
|11. Valencia
|4
|6
|12. Mallorca
|4
|5
|13. Almeria
|4
|4
|14. Rayo Vallecano
|4
|4
|15. Espanyol
|4
|4
|16. Real Valladolid
|5
|4
|17. Sevilla
|4
|1
|18. Elche
|4
|1
|19. Getafe
|4
|1
|20. Cadiz
|4
|0
27
açık
Sayfalar Tümü