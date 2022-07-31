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Burdur’da orman yangını

Burdur’un Buçak ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Asayiş 31.07.2022, 17:19
Burdur’da orman yangını

Burdur’un Buçak ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, saat 16.30 sıralarında Buçak ilçesi Çoban Pınar mevkiinde ormanlık alanda yangın çıktı. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

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