Burdur’da kumar operasyonu

Burdur’da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, kumar oynadıkları tespit edilen 17 kişiye idari para cezası uygulanırken kumar oynanması için imkan sağlayan 9 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İl Merkezi, Bucak, Yeşilova ve Gölhisar ilçelerinde bazı iş yerleri ve ikametlerde kumar oynandığına dair ihbar aldı. İhbarı değerlendiren emniyet güçleri yaptıkları operasyonlarda, kumar oynadıkları tespit edilen 17 şahıs hakkında Kabahatler Kanununun ilgili maddesine muhalefetten idari yaptırım tutanağı tanzim ederken Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama suçundan 9 şahıs hakkında adli işlem başlattı. Sosyal mesafe kuralını ihlal eden 34 şahsa da idari para cezası uygulandı.

Ayrıca İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile pandemi nedeniyle kapalı olması gereken umuma açık 2 iş yeri hakkında, açık bulundurulması nedeni ile idari yaptırım tutanakları düzenlenerek, masalarda kül tabakları ve sigara izmaritleri bulunduğu tespit edilen bir iş yeri hakkında sigara içilmesine izin verdiğine dair idari yaptırım tutanağı tanzim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda iskambil kâğıtları ile Hint keneviri tohumu oluğu ele geçirildi. Kumar oynandığı tespit edilen 2 ikametin 1 ay mühürlenerek işyerlerinin alınacak onay ile 1 ay süreyle faaliyetten men edilmesi için işlem başlatıldı.