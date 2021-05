Burdur’da kaybolan 10 yaşındaki küçük Kerim’in babası yaşadıklarını anlattı

Burdur’da kozalak toplamak için çıktığı ormanlık alanda kaybolan otizmli işitme ve konuşma engelli Kerim Can Güney’in babası Adem Güney, “Oğlum bulunmasa yıkılırdım, o olmasa ben ne yaparım bu dünyada” dedi.

Burdur’un Altınyayla ilçesine bağlı Asmabağ köyünde kozalak toplamak için çıktığı ormanlık alanda kaybolduğu, ormanlık alanının 5 km mesafe yakınında bulunan 10 yaşındaki Kerim Can Güney’in babası Adem Güney oğlunun kaybolmasının ardından yaşadıklarını anlattı. Kerim Can Güney’i kaybolmadan bir hafta önce annesi Yasemin Güney ile birlikte Asmabağ köyünde bulunan evine bıraktığını, Pazar günü gelen acı haberle yıkıldığını ifade eden baba Adem Güney, Kerim Can kaybolduktan sonra halsiz düşmesine rağmen umudunu asla kaybetmediğini, Kerim Can’ın ormanlık alanda bir yerde olduğundan hep umutlu olduğunu söyledi. Adem Güney, “Ben geçen pazartesi günü çocuklarımla eşim Yasemin Güney’i Asmabağ köyüne bıraktım. Eşim orada çiçeklerle ilgilenecekti. Pazar günü saat 12 buçuk gibi beni aradı. Çocuk kayboldu, dedi. Bende şaşkınlık içinde elim ayağım titredi. Nasıl olur böyle bir şey dedim ve ağlamaya başladım. Bende baba evimden apar topar üstümü giyip Asmabağ köyüne yola çıktım. Hepimiz gittik oraya vardık. Eşim ağlıyordu. Çocuk kayboldu, dedi. Çok aradık. Dağları tepeleri aştım. Çok üzüldüm. 3 gün beni çok etkiledi. Halsiz düştüm, bayılacak gibi oldum ama çok direndim çünkü umutluydum. Oğlumun orada bir yerde olduğundan hep umutluydum. Jandarma ekibi bir dünya aradı her tarafı. Oğlumu buldular haber verdiler. Ambulansa almışlar. Oğlumu gördüğüm zaman sevinçten ağladım. Şükürler olsun sağ salim bulundu. Jandarma, AKUT, UMKE, polis, Kaymakam ve Vali Bey’in güzel bir çalışması ile çocuğum bulundu” diye konuştu.

“O olmasa ben ne yapardım bu dünyada”

Oğlu Kerim Can bulunmasaydı yıkılacağını ifade eden baba Adem Güney, “Jandarma tarlanın aşağı tarafında bulmuş. Bulduğunda durumu iyiydi. Hatta ambulansa koşarak geldim ama iyiydi. Ben oğlum olmasa yıkılırdım. Bulunduktan sonra ağladım, sevindim. O olmasa ben ne yapardım bu dünyada. Bende biterdim. Allah herkesten razı olsun” diye konuştu