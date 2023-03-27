Burdur’da kalan depremzedeler iftar yemeğinde buluştu

Burdur’da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Safahat Yurdunda kalan depremzedeler valilik tarafından düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi. Düzenlenen iftar programında depremzedeler ile birlikte oruçlarını açan protokol üyeleri depremzedeler ile sohbet ederek dertlerini dinledi.

İftar yemeğinde konuşan Burdur Vali Vekili Ahmet Mailoğlu “Bu mübarek Ramazan ayı inşallah hepimize hayırlar getirir. Keşke Ramazanı evinizde, yuvanızda, aile fertlerinizle beraber kutlayabilseydiniz. Ama maalesef bu mefhum depremde kimi dostlarınızı, kimi akrabalarınızı, yakınlarınızı kaybederek hüzün içinde buradasınız. Bu hüzün sadece sizin hüznünüz değil, ülkemizin hüznüdür. Hepinizin ayrı ayrı acısını paylaşıyoruz. Ayrı ayrı yaralarınızı sarmak arzusundayız. İnşallah bu zor günler geçecek ve inşallah yuvalarınıza dönüp memleketlerinizi şenlendireceksiniz. Sizler bizim, Burdur halkının misafirlerisiniz. Burdur halkı size yüreğini açtı kapısını açtı, evini açtı. Onların sizlere selamlarını iletmek isterim.” dedi.

Depremde 47 yakınını kaybeden Malatyalı depremzede İbrahim Ezici kendilerine gösterilen ilgi için Burdur halkına teşekkür ettiği konuşmasında ise; “Allah devletimize zeval vermesin. Buradan çok memnunuz. Allah Burdur halkından razı olsun. Bizlere evimizden daha iyi baktılar. Burdur halkına çok teşekkür ediyorum. Depremde çocuklarıma bir şey olmadı ama dayımı, amcamı, teyzemi, çocuklarını 47 yakınımı kaybettim. Rabbim bir daha böyle bir acı göstermesin. Bu programa vesile olan herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

İftar programı okunan duaların ardından son buldu.