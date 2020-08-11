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Burdur’da kaçak içki operasyonu
BURDUR'DA DÜZENLENEN KAÇAK İÇKİ OPERASYONUNDA YAKALANAN ŞÜPHELİYE, 3 BİN 180 TL VE 31 BİN 903 TL ARASI İDARİ PARA CEZASI UYGULANACAK.
Asayiş 11.08.2020, 00:35
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Burdur’da düzenlenen kaçak içki operasyonunda yakalanan şüpheliye, 3 bin 180 TL ve 31 bin 903 TL arası idari para cezası uygulandı
Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sanayi sitesinde bulunan bir iş yerine etil alkol ve aroma getirilerek, kaçak alkol yapılacağı bilgisine ulaştı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar kapsamında 30 litre etil alkol, 15 adet çeşitli aroma ve 15 adet anason kiti ele geçirildi. Yakalanan şüpheli F.T’ye işlem yapılarak, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Aynı zamanda şüpheliye, 3 bin 180 TL ve 31 bin 903 TL arası idari para cezası uygulandı.
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