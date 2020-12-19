Burdur’da işçilerin kaldığı konteynırda yangın çıktı

Burdur’da yapımı devam eden yüksek güvenlikli cezaevi inşaatında çalışan işçilerin kaldığı konteynırda yangın çıktı.

Burdur-Büğdüz köyü yolunda yapımı devam eden yüksek güvenlikli cezaevi inşaatında çalışan işçilerin kaldığı konteynerde henüz nedeni belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bir anda büyüyen yangına Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne ait 5 yangın aracı sevk edildi. İtfaiye ekibi yangına anında müdahale ederken yangında can kaybı olmadığı öğrenildi.