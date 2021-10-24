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Burdur’da feci kazada hayatını kaybeden aile yan yana toprağa verildi

Burdur’da meydana gelen feci trafik kazasında hayatını kaybeden anne, baba ve 2 çocuğu yan yana toprağa verildi. Yakınlarının güçlükle ayakta durdurduğu cenaze töreninde oğlunu kaybeden annenin, “Allah’ım birisini bari bıraksaydın” demesi yürekleri sızlattı.

Asayiş 24.10.2021, 17:30
Burdur’da feci kazada hayatını kaybeden aile yan yana toprağa verildi

Burdur’da meydana gelen feci trafik kazasında hayatını kaybeden anne, baba ve 2 çocuğu yan yana toprağa verildi. Yakınlarının güçlükle ayakta durdurduğu cenaze töreninde oğlunu kaybeden annenin, “Allah’ım birisini bari bıraksaydın” demesi yürekleri sızlattı.

Kaza, dün Yeşilova ilçesine bağlı Harmanlı köyü girişinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Yeşilova’dan Burdur istikametine giden Yusuf A. (58) yönetimindeki 15 NU 680 plakalı traktöre takılı römorka aynı yönde giden Ahmet A. (48) yönetimindeki 20 H 3338 plakalı kamyon arkadan çarptı. Kamyon, traktör römorkuna vurduktan sonra karşı yönden gelen Şenol Özalp (54) yönetimdeki 15 LH 660 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Feci kazada otomobilde bulunan sürücü Şenol Özalp, aynı otomobilde yolcu olarak bulunan Günaydın Cirit Baş (47) ve 6 yaşındaki oğlu Mehmet Emir Baş olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı araç içerisinde bulunan baba Bayram Baş (49) ve kızı Yağmur Baş (7) ile traktör sürücüsü Yusuf A. yaralandı. Otomobilin sürücüsü Şenol Özalp’in, Bayırbaşı köyünde imamlık yaptığı öğrenildi. Yaralılar ambulansla kaldırıldıkları Burdur Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, ağır yaralanan Yağmur Baş Antalya Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yağmur Baş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, yine ağır yaralı olarak Burdur Devlet hastanesine kaldırılan küçük kızın babası Bayram Baş da hastanede hayatını kaybetti.

Yan yana toprağa verildi

Feci kazada hayatını kaybeden 4 kişilik aile için Yeşilova İlçesi Harmanlı Köyü’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye çok sayıda vatandaş katıldı. Cenazede ailenin yakınları güçlükle ayakta durdu. Kazada hayatını kaybeden Bayram Baş’ın annesi Yaşar Baş’ın, “Allah’ım birisini bari bıraksaydın” demesi yürekleri sızlattı. Kılınan cenaze namazının ardından anne, baba ve 2 çocuğu yan yana toprağa verildi.

Kazada hayatını kaybeden 0omobilin sürücüsü Şenol Özalp’in ise Aydın’da toprağa verileceği öğrenildi.

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