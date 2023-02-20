Burdur’da evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi

Burdur’da bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalışan kadın, dumandan etkilendi.

Yangın, Armağan İnci Mahallesi Lala Paşa Sokak’ta bir apartmanın ikinci katında Abdülmüttalip Dilek’e ait dairede yaşandı. Evde bulunanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Evde bulunan bir kadın da yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalışırken dumandan etkilendi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürülen yangın sırasında evde 4’ü çocuk 6 kişinin bulunduğu öğrenildi. Yangında evin sadece yatak odasının hasar gördüğü belirlendi.