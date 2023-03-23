Burdur’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı

Burdur İl Jandarma ekipleri tarafından kent merkezinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı.

Burdur’da uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan 94 şahıs tespit edildi. Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ekipleri eş zamanlı olarak tespit edilen yerlere operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 16 kişi uyuşturucu ticareti yapmaktan gözaltına alınırken, uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen 78 kişi hakkında da adli işlem yapılarak serbest bırakıldı.