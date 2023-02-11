Son Dakika
İstanbul’da yardım kuruluşunu sosyal medyada taklit ederek hayırseverleri dolandıran şüpheli tutuklandı
Burdur’da depremzedeler için toplanan malzemeleri çalarken yakalanan kadın tutuklandı
Burdur’un Bucak ilçesinde depremzedelere göndermek için toplanan yardımları çalmaya çalışırken yakalanan kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Asayiş 11.02.2023, 19:07
Burdur’un Bucak ilçesinde depremzedelere göndermek için toplanan yardımları çalmaya çalışırken yakalanan kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Dün akşam saatlerinde yardım malzemelerinin toplandığı yerde toplanan yardım malzemelerini çalmaya çalışan Yasemin M. (28) nöbette bulunan bekçinin dikkati sayesinde yakayı ele verdi. Bekçi tarafından yakalanan kadın gözaltına alındı. Daha önceden de bir çok sabıkası bulunan kadın, Bucak Cumhuriyet Savcılığı tarafından mahkemeye sevk edildi. Mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.