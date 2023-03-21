Burdur’da deprem şehitleri anısına hatıra ormanı

Burdur’da 21 Mart Dünya Ormancılık Günü’nde, 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşların anısına ağaç dikilerek hatıra ormanı oluşturuldu.

Burdur Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 21 Mart Dünya Ormancılık Günü’nde, 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşların anısına "6 Şubat Deprem Şehitleri Ormanı" oluşturuldu. Burdur-Antalya Karayolu Tekke köyünde oluşturulan 1 hektar alana Burdur’da kalan depremzedeler, öğrenciler ve vatandaşlar tarafından karaçam, fıstık çamı, sedir ve yalancı akasya türlerinden toplamda 2 bin adet fidan dikildi.

Hazırlanan alana dikilen her ağaca depremde hayatını kaybeden vatandaşların isimlerinin yazılı olduğu etiketler asıldı. Fidan dikme etkinliğine katılan Malatyalı depremzede Gülizar Çöğür, "Bu ağacı depremde hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımızın anısına dikiyorum. Biz de depremzedeyiz ama çok şükür herhangi bir can kaybımız olmadı. Ama ülke olarak çok kaybımız oldu. Bu fidanları da onların anısına dikiyoruz" dedi.

"Bu ağaçlar gibi bizler de tekrar yeşereceğiz"

Bir diğer depremzede Kahramanmaraşlı Fatma Şişman ise, "Öncelikle tüm Türkiye’nin başı sağ olsun. Allah bir daha kimseye yaşatmasın bu olayları. Çok zor günler geçirdik. Bu ağaçları depremdeki şehit arkadaşlarımızın, vefat eden kardeşlerimizin anısına bugün buraya dikiyoruz. İnşallah bu ağaçlar gibi bizler de tekrardan yeşerip ayağa kalkacağız" ifadelerini kullandı.

Ağaç dikme etkinliğine katılan 74 yaşındaki Burdurlu Mehmet Akkaya yaptığı açıklamada, "Buraya ağaç dikmek için geldik. Allah bir daha böyle depremler göstermesin. Bu hepimizin acısı. Bir insanın evinin, yuvasının yıkılması ve eşini, çocuğunu kaybetmesi çok zor. Bu orman da onları temsilen ebediyen onları anmak için burada olacak. Tertip edenlerden Allah razı olsun. Zamanında Burdur’da da deprem oldu. 1971 depreminde ben babamı kaybettim. Onların acılarını yakından biliyorum" ifadelerine yer verdi.

Ağaç dikmeye gelen 75. Yıl Çeltikçi Ortaokulu öğrencileri de hep bir ağızdan "Geçmiş olsun Türkiye" mesajını iletti.