banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Jeffrey Epstein şikayetçilerinden Virginia Giuffre, Prens Andrew'a dava da cinsel istismar davası açtı
Jeffrey Epstein şikayetçilerinden Virginia Giuffre, Prens Andrew'a dava da cinsel istismar davası açtı
Binali Yıldırım: Türkiye olmazsa mülteciler Avrupa'yı istila eder
Binali Yıldırım: Türkiye olmazsa mülteciler Avrupa'yı istila eder
Muazzez Ersoy'dan TRT'ye sitem! Artık burama geldi...
Muazzez Ersoy'dan TRT'ye sitem! Artık burama geldi...
Afganistan Maliye Bakanı ülkeyi terk etti
Afganistan Maliye Bakanı ülkeyi terk etti

Burdur’da çıkan yangına 7 helikopter ve 3 uçakla müdahale ediliyor

Burdur’un Bucak ilçesinde başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangında 3 köy boşaltılırken 1 ev yanarak kül oldu.

Asayiş 11.08.2021, 15:48
Burdur’da çıkan yangına 7 helikopter ve 3 uçakla müdahale ediliyor

Burdur’un Bucak ilçesinde başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangında 3 köy boşaltılırken 1 ev yanarak kül oldu.

Bucak Çobanpınarı - Pamucak köyleri arası Sarıdere mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınmaya çalışılırken 3 köy boşaltıldı, 1 ev ise yanarak kül oldu. Yangına itfaiye ekiplerinin yanı sıra 7 helikopter ve 3 yangın söndürme uçağı müdahale ediyor.

Öte yandan, yangın bölgesine incelemelerde bulunmak üzere Burdur Valisi Ali Arslantaş da geldi.
Yorumlar (0)
28°
açık