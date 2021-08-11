Son Dakika
Burdur’da çıkan yangına 7 helikopter ve 3 uçakla müdahale ediliyor
Burdur’un Bucak ilçesinde başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangında 3 köy boşaltılırken 1 ev yanarak kül oldu.
Asayiş 11.08.2021, 15:48
Burdur’un Bucak ilçesinde başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangında 3 köy boşaltılırken 1 ev yanarak kül oldu.
Bucak Çobanpınarı - Pamucak köyleri arası Sarıdere mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınmaya çalışılırken 3 köy boşaltıldı, 1 ev ise yanarak kül oldu. Yangına itfaiye ekiplerinin yanı sıra 7 helikopter ve 3 yangın söndürme uçağı müdahale ediyor.Öte yandan, yangın bölgesine incelemelerde bulunmak üzere Burdur Valisi Ali Arslantaş da geldi.