Burdur’da biri metruk 2 ev yangında kullanılamaz hale geldi

Burdur’da çıkan yangında, biri metruk 2 ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın gece saat 02.25 sularında Taşkapı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, metruk binada elektrik kaçağı nedeniyle yangın çıktı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesinin ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Metruk binada çıkan yangın, bitişiğindeki Adem Acun’un yaşadığı eve sıçradı. İtfaiye ekiplerinin 2.5 saat süren müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaralanan kimse olmazken, biri boş 2 ev kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.