Burdur’da bin nüfuslu köy karantinaya alındı
BURDUR'UN BUCAK İLÇESİNE BAĞLI SUSUZ KÖYÜ KORONA VİRÜS VAKALARINDAKİ ARTIŞ SEBEBİYLE KARANTİNA ALTINA ALINDI. KÖYE GİRİŞ ÇIKIŞLAR KAPATILARAK İKİNCİ BİR KARARA KADAR VATANDAŞLARIN DIŞARI İLE TEMASI KESİLDİ. SAĞLIK PERSONELİ, KOLLUK KUVVETİ GİBİ GÖREVLİ PERSONEL HARİCİNDE GİRİŞ ÇIKIŞLARIN KAPATILMASI KARARI İLE KÖY YOLLARI KEPÇELER İLE KUM DÖKÜLEREK GİRİŞ ÇIKIŞLAR KISITLANDI.
Burdur’un Bucak ilçesine bağlı Susuz köyü Korona virüs vakalarındaki artış sebebiyle karantina altına alındı. Köye giriş çıkışlar kapatılarak ikinci bir karara kadar vatandaşların dışarı ile teması kesildi. Sağlık personeli, kolluk kuvveti gibi görevli personel haricinde giriş çıkışların kapatılması kararı ile köy yolları kepçeler ile kum dökülerek giriş çıkışlar kısıtlandı. Tarımsal ve hayvancılık faaliyetlerinin, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile yapılacak ortak çalışma çerçevesinde oluşturulacak izin sistemiyle aksatılmadan kontrollü bir şekilde yürütülmesi devam edeceği bildirildi.
Alınan tedbirlerin ivedilikle uygulanması, tedbirlere aykırı davranılması durumunda idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin ise Türk Ceza Kanunu’nun 195. Maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması kararları uygulanacağı bildirildi
6 Kişide Pozitif Vaka
Susuz köy muhtarı Mehmet Dilek köyün 21 Ağustos 2020 Cuma bugün saat 14:00 itibariyle karantinaya alındığını belirterek, " Görevli arkadaşlar yolları bariyerler kapattı. Köyümüz de 6 tane pozitif vaka ve 11 tanede temas etmiş vatandaşımız var."dedi.
|İmsak
|04:40
|Güneş
|06:14
|Öğle
|13:12
|İkindi
|16:58
|Akşam
|20:00
|Yatsı
|21:28
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25