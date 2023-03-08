Burdur’da 22 yaşındaki genç başından tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu

Burdur’un Bucak ilçesinde 22 yaşındaki genç, başından av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, Burdur’un Bucak ilçesi Belören Köyü yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yanı başında av tüfeği bulunan 22 yaşındaki Mehmet M., park ettiği aracının önünde yerde kanlar içinde hareketsiz yattığını görenler vatandaşlar durumu112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk incelemenin ardından gencin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemede, Mehmet M’nin, başından av tüfeğiyle vurulmuş olduğu tespit edildi. Gencin hayatını kaybettiğini duyup olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.

Mehmet M.’nin cansız bedeni adli tıp kurumu moruna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(sm-