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Burdur Yeşilova Belediye Başkanı ve eşine silahlı saldırı

YEŞİLOVA BELEDİYE BAŞKANI MÜMTAZ ŞENEL VE EŞİ EVLERİNDE UĞRADIKLARI SİLAHLI SALDIRI SONUCU YARALANDI.

Burdur Yeşilova Belediye Başkanı ve eşine silahlı saldırı

YEŞİLOVA BELEDİYE BAŞKANI MÜMTAZ ŞENEL VE EŞİ EVLERİNDE UĞRADIKLARI SİLAHLI SALDIRI SONUCU YARALANDI.

20 Nisan 2020 Pazartesi 09:55
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Burdur Yeşilova Belediye Başkanı ve eşine silahlı saldırı

Burdur’un Yeşilova ilçe Belediye Başkanı ve eşi evlerinde uğradıkları silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel (68) ve eşi Fatma Şenel’in (64) Koyunlar Çeşme Mahallesi’ndeki evine gelen kimliği belirsiz kişiler kapıyı çaldı. Sabaha karşı meydana gelen olayda, kendilerini polis olarak tanıtan kişilere kapıyı açan Şenel çiftine tabancayla ateş edildi. Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve jandarma ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar önce Yeşilova Devlet Hastanesine, daha sonra Burdur Devlet Hastanesine sevk edildi.

Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel’in tedavilerinin devam ettiği ve sağlık durumların iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Burdur Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "04.40 sıralarında Yeşilova ilçe Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel ikametlerinde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısı sonucu yaralanmışlardır. Burdur Devlet Hastanesinde tedavileri devam etmekte olup genel sağlık durumları iyidir. Şu an itibarıyla iki kişi gözaltına alınmış olup olayın aydınlatılması ve failin yakalanması ile ilgili çalışmalar bütün imkanlar kullanılarak kapsamlı olarak sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi.

Son Güncelleme: 20.04.2020 18:07
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