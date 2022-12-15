Burdur merkezli dolandırıcık operasyonu: 10 şüpheli adliyede

Birçok ilde eş zamanlı yapılan operasyonlarda gözaltına alınan Burdur merkezli dolandırıcılık çetesi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Burdur Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Şubesi tarafından Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda Burdur merkezli olarak birçok ilde eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda gözaltına alınan yaklaşık 15 şüpheliden 10’u emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.