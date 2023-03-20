Burdur-Antalya yolunda otomobil tıra arkadan çarptı: 1 yaralı

Burdur-Antalya kara yolunda kamyon ile otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı, yol trafiğe kapatıldı.

Olay saat 17.15 sıralarında Burdur- Antalya kara yolu Çeltikçi Beli Kartalpınar mevkiinde meydana geldi. Aynı istikamette giden ve sürücülerinin isimleri henüz belirlenemeyen 07 TC 012 plakalı tıra 26 NE 445 otomobil arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkıp bariyerlere çarpan otomobilde büyük hasar oluştu. Kazayı gören diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesinin ardından bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yardımıyla otomobilden çıkarılan ve yolcu olduğu öğrenilen Fatma A. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrası Burdur’dan Antalya istikametine giden yol yarım saat trafiğe kapatılırken araçların kaldırılmasının ardından tekrardan trafiğe açıldı. Hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.