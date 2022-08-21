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Bungalov işletmesinin restoranında çıkan yangın söndürüldü

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde bungalov işletmesinin restoranında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Asayiş 21.08.2022, 13:18
Bungalov işletmesinin restoranında çıkan yangın söndürüldü

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde bungalov işletmesinin restoranında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Sapanca ilçesi Kurtköy Mahallesi’nde bulunan bungalov işletmesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işletme restoranının mutfak kısmında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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