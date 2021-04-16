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Bunalıma girdi, kendisine bıçakla zarar verdi

Antalya’da bunalıma girerek kendisini eve kilitleyen adam, bıçakla kendisine zarar verdi. Eli yüzü kanlar içerisinde kalan adam, polis tarafından ikna edildi.

Asayiş 16.04.2021, 16:57
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Bunalıma girdi, kendisine bıçakla zarar verdi

Antalya’da bunalıma girerek kendisini eve kilitleyen adam, bıçakla kendisine zarar verdi. Eli yüzü kanlar içerisinde kalan adam, polis tarafından ikna edildi.

Olay, Kepez ilçesine bağlı Kuzeyyaka Mahallesi 2495 Sokak üzerindeki bir apartmanın giriş katında meydana geldi. Eşinden ayrı yaşayan 2 çocuk babası Tekin D. (50), bunalıma girerek ekmek bıçağıyla kendine zarar vermeye başladı. Tekin D.’nin kendisine zarar verdiğini fark eden komşuları, durumu önce ailesine ardından polise bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi, sağlık ekipleri de apartman önünde hazır bulunduruldu. Tekin D., polis ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik ikna çabası sonucu ailesinin ve çevredekilerin uzaklaşması şartıyla elindeki bıçağı bırakarak evin dış kapısından dışarıya çıktı. Tüm bu olan biteni ise apartman sakinleri meraklı gözlerle balkonlarından izledi.

Eli ve yüzü kanlar içerisinde kalan Tekin D., tedavi için ambulansla Kepez Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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