Bulgular Kıraç ile delile dönüşecek

Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı, olay yerinde oluşan bulguları yerinde delile dönüştüren yeni nesil kriminal inceleme aracı ’Kıraç’ı Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü’ne teslim etti. Teslim töreninde Kıraç tanıtılarak, yapılan cinayet tatbikatında deliller dron ile toplandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı tarafından olay yerinde bulunan bulguları delile dönüştüren son teknoloji ile donatılmış mobil kriminal olay yeri inceleme aracı ’Kıraç’, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi. Teslim töreninde gerçekleştirilen cinayet tatbikatında deliller dron ile toplanarak, olay yerindeki bulguları daha olay yerinde delile dönüştürebilen, arazi şartlarına uygun 4x4 olarak dizayn edilen ve olayın failini hızlı parmak izi taramasıyla olay yerinde tespit edebilen Kıraç tanıtıldı.

"Kıraç sayesinde Gaziantep’in asayişi yarın bugünden daha iyi olacak"

Aracın teslim töreninde konuşan Gaziantep Valisi Davut Gül, "Yeni nesil olay yeri inceleme aracı Kıraç, Gaziantep Emniyetinin kurumsal kapasitesini ciddi oranda yükseltecek bir araç. Kıraç, özellikle delillerin hızlı toplanması ve hızlı değerlendirilmesi ile ilgili günümüzün bütün teknolojik imkanlarına sahip olacak. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün hem teknik hem de ekonomik katkılarıyla yerli ve milli imkanlarla yapılarak ilimize kazandırıldı. Başta Bakanımız Süleyman Soylu olmak üzere emniyet genel müdürümüze ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki bu araç Gaziantep’teki olayların faillerinin bulunmasına ciddi katkı sağlayacaktır. Gaziantep’in asayişi bugün dünden daha iyi, bu araç sayesinde Gaziantep’in asayişi yarın bugünden daha iyi olacak" dedi.

"Kıraç, Gaziantep’in asayiş hizmetlerine son derece ciddi katkı sunacak"

Gaziantep İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, "Aracımız, Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı tarafından tamamen yerli ve milli imkanlarla yapılarak bize tahsis edildi. Bu araç Gaziantep’in asayiş hizmetlerine son derece ciddi katkı sunacak. Aracımızın tanıtımını yapıyoruz. Ben yeni nesil olay yeri inceleme aracı Kıraç’ın Emniyet Müdürlüğümüze hayırlı olmasını diliyor, sayın bakanımız başta olmak üzere katkısı olan herkese şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Araç hakkında teknik bilgi veren Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı Komiseri Aras Kök ise, "Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı olarak yeni nesil kriminal olay yeri inceleme aracı Kıraç’ı Gaziantep Emniyeti’ne teslim ettik. Aracımız 4x4 özellikli bir arazi aracıdır. Araç içerisinde olay yeri şube müdürlüğü içerisinde bulunan bütün unsurları içerisinde barındırmaktadır. Aracımız olay yerindeki bulguları tamamen kendi içerisinde barındırarak, inceleme aşamasında kadar bulguların bozulmadan sevkini sağlayabilmektedir. Bu araç olay yerindeki parmak izlerini şubeye geçmeden sorgulama yapacak, faili olay yerinde belirleyebilen teknik bir donanıma sahiptir. Aracın üst kısmında da teleskopik bir kamera var. Bu hem aydınlatma yapıyor hem de görüntü alarak çalışmaların güvenli şekilde yapılmasını sağlıyor" diye konuştu.