Bulgaristan-Türkiye sınırında göçmenler polise ateş açtı: 1 Bulgar polisi öldürüldü

Türkiye’den Bulgaristan’a geçmek isteyen göçmenlerle Bulgaristan sınır devriyeleri arasında çıkan çatışmada 1 Bulgar polisi hayatını kaybetti.

Bulgaristan İçişleri Bakanı Ivan Demerdzhiev yaptığı açıklamada, Türkiye’den Bulgaristan’a geçmen isteyen bir göçmen grubuyla sınırda devriye gezen Bulgar polisi arasında Golyam Dervent köyü mevkiinde dün yerel saatle 20.35 sıralarında çatışma çıktığını bildirdi. Bakan Demerdzhiev, çatışmada 30 yaşındaki Petır Bıçvarov adlı polis memurunun vurularak hayatını kaybettiğini aktardı. Dermendzhiev, "Bu bir suç eylemi, aşırı bir saldırganlık. Bu göçmenlerin ateşli silahlarla yaptığı ilk saldırı" ifadelerini kullandı. Dermendzhiev ayrıca, Türk makamlarının iş birliği yapma ve failleri arama sözü verdiğini söyleyerek, "Son zamanlarda Türkiye ile sınırda göç baskısı alanında iş birliğimiz çok yoğunlaştı" dedi. Türk makamlarıyla sıkı iş birliği içerisinde çalıştıklarını kaydeden Dermendzhiev, ateş açan göçmen grubunun yakalanması için şu anda sınır bölgesinde aramalar yapıldığını söyledi.

"Fark edilen göçmenler, Bulgar tarafına ateş açtı"

Çatışmanın detayına değinen Demerdzhiev, öldürülen polis memurunun Savunma Bakanlığında görevli askerle sınırda devriye görevi yürüttüğünü söyledi. Demerdzhiev, Savunma Bakanlığı görevlisi ile bölgede araçla devriye gezen polisin tel örgüde delik gördüğünü, araçtan inen polisin fenerle tel örgüyü aydınlatırken Türkiye tarafından ateş açıldığını belirtti. Demerdzhiev, "Savunma Bakanlığı görevlisi aracın arkasına saklanmış. Ona da ateş açılınca asker karşı cevap vermiş. Savunma bakanlığı sınır görevlisi Türkiye yönünden 10-15 el ateş açıldığını söyledi" ifadelerini kullandı.

Soylu: "Olayın faillerinin tespiti ve olayın aydınlatılması için beraber çalışacağız"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün sosyal medya hesabından yaptığı olayla ilgili yaptığı paylaşımda, "Edirne, Lalapaşa ilçesi Bulgaristan sınırında bir Bulgaristan Polis Memurunun silahla vurularak hayatını kaybettiğini teessürle öğrendim. Kıymetli mevkidaşım, Bulgaristan İçişleri Bakanı Sn. Ivan Demerdzhiev’e ve Bulgaristan halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Olayın faillerinin tespiti ve olayın aydınlatılması için iki tarafından beraber çalışması konusunda mutabık kaldık" ifadelerini kullandı.

Bulgaristan Savunma Bakanı Stoyanov, sınıra 3 metre yükseklikte beton duvar örülmesini istedi

Bulgaristan Savunma Bakanı Dimitır Stoyanov, sınır polisinin öldürüldüğü olayla ilgili medyaya yaptığı açıklamada, “Türkiye ile sınırımızdaki tel örgü delik deşik halde ve güvenilir değil. Bize tamamen farklı bir düzenek gerekiyor. Üç metre yüksekliğinde beton duvarlar yapılması gerekiyor” dedi. Bakan Stoyanov, sınırdaki tel örgünün bu aşamada işe yaramadığını belirterek, “Mülteciler tel örgüyü çözüyor, delikler açıyor. Hatta çok yüksekte olmayan kameralara yakalanmamak için farklı icatlar kullanıyor. Kameralar geniş çaplı değil, yeterince yükseğe yerleştirilmemiş. Bu da onların güvenirliğini azaltıyor. Kameralar daha yükseğe konulursa daha geniş alanda gözetim mümkün olacak. Mülteci baskısıyla baş ediyoruz, fakat bu insan hayatı pahasına oluyor” şeklinde konuştu.